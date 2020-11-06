Москвичи превратили одну квартиру в четыре и были наказаны

Трое москвичей, проживающих в районе Гольяново, сделали в своей трехкомнатной квартире незаконную перепланировку и превратили ее в четыре маленькие студии. В результате собственники были наказаны. Об этом сообщается на сайте Мосжилинспекции.

О нарушении стало известно благодаря соседу. Он обратился в ведомство с жалобой и сообщил, что в помещении на первом этаже дома №44 на Байкальской улице уже давно идет ремонт с переносом инженерных коммуникаций.

Жилищные инспекторы осмотрели недвижимость и увидели, что во всех комнатах самовольно выполнен демонтаж существующих и устройство новых ненесущих перегородок. Также москвичи демонтировали на кухне газовый ввод, а в каждом помещении сделали совмещенные санузлы.

В итоге инспекторы привлекли собственников к административной ответственности. Их обязали привести помещения в проектное состояние. В случае неисполнения предписания ведомства недвижимость могут продать на торгах по иску Мосжилинспекции.

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