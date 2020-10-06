Названа опасность самых дешевых квартир Москвы

Самым дешевым жильем в Москве называют доли в двух- или многокомнатных квартирах. Однако при покупке подобной недвижимости есть главная опасность — невозможность получить отдельный кадастровый номер. Об этом говорится в материале «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Чаще всего в двухкомнатных квартирах размещают три студии (из кухни тоже делают комнату), в трехкомнатной — четыре и так далее. При этом подобные лоты обладают минимальной площадью и не очень понятным юридическим статусом, однако спрос все равно остается высоким. Минимальный бюджет сделки с жильем подобного формата составляет 1,75 миллиона рублей.

В результате покупатель получает долю в квартире, но высок риск, что если придут сотрудники БТИ, то они могут предписать привести жилье в первоначальное состояние. Поэтому перед сделкой необходимо проверять, узаконили ли собственники перепланировку. Чаще всего подобные проблемы возникают с кухнями.

Также для приобретения таких долей нельзя воспользоваться ипотекой. Подобные объекты приобретаются исключительно за наличный расчет. Помимо этого, такую недвижимость очень часто приобретают для сдачи в аренду. Она может приносить 10-15 процентов годовых.

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