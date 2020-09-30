Найдена самая дешевая квартира Москвы рядом с метро

Самая дешевая квартира на вторичном рынке Москвы рядом с метро находится в трех минутах от станции «Владыкино» и стоит 3,45 миллиона рублей. Об этом говорится в материале агентства недвижимости «Объединенная группа риэлторских компаний» (АН «ОГРК»), поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
Жилье без отделки площадью 19 квадратных метров предлагается в недавно построенном доме. Необходимо учитывать, что найти лоты подобного формата в столице можно в среднем за 8,1 миллиона рублей.
Среди однокомнатных объектов лидирует квартира рядом с метро «Жулебино» — шесть миллионов рублей. Ее площадь составляет 36 квадратных метров. При этом средняя стоимость «однушек» в Москве, расположенных не дальше пяти минут ходьбы от метро, равняется 10,1 миллиона рублей.
Самую дешевую «двушку» можно найти за 7,1 миллиона рублей в двух минутах от «Щербинки». Площадь квартиры равняется 51 квадратному метру. Средняя стоимость двухкомнатных квартир в непосредственной близости от метро составляет примерно 18 миллионов рублей.
Наиболее доступной «трешкой» у метро в Москве является объект стоимостью 8,5 миллиона рублей. Данный лот имеет площадь 76 квадратных метров. Эксперты отмечают, что средняя стоимость предложений подобного формата находится на уровне 25,3 миллиона рублей.