Найдены самые дешевые квартиры в пределах МКАД

Самые доступные квартиры в пределах Московской кольцевой автодороги (МКАД) стоят около 4 миллионов рублей, свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», предоставленные «Ленте.ру».

Как выяснили аналитики, по такой цене в столице продаются либо бывшие гостиничные номера, переоформленные в квартиры-студии, либо крошечные нежилые помещения на первых этажах, либо жилые, но по документам представляющие собой долю в квартире.

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Эксперты нашли самые дешевые предложения в домах на проспекте Мира (апартаменты метражом 17 «квадратов» в кирпичном сталинском доме), у станции метро «Владыкино» (в советском гостиничном комплексе «Алтай»), в другой бывшей гостинице — «Восход», которая также расположена на северо-востоке Москвы.

В центре города по цене 4,15 миллиона рублей можно приобрести студию в трехэтажном доме на Бауманской улице. Общая площадь квартиры — 14,7 метра. Кирпичный дом в хорошем состоянии, капремонт проводился в 2018 году. Высота потолков — 2,7 метра, в помещении есть два окна. «Поскольку в квартире возможна прописка, то есть помещение жилое, можно предположить, что продается оно как доля в квартире», — поясняют эксперты.

Ранее в сентябре стало известно, что в Москве наметился дефицит квартир: в период с февраля до сентября 2020-го число вторичных лотов, выставленных на продажу в городе, сократилось на 13 процентов. Часть продавцов не выставляют квартиры на продажу, опасаясь второй волны пандемии и ограничений.

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