Названо еще одно последствие роста цен на жилье в Москве

Несмотря на снижение ипотечных ставок, покупатели жилья в Москве по-прежнему выбирают длительные сроки кредитования — не для того, чтобы все это время платить, а чтобы получить бó‎льшую сумму при том же доходе. В какой-то степени это можно назвать еще одним последствием роста цен на жилье, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Риелторы вычислили ​средний срок кредита в Московском регионе в 2020 году — 17 лет и шесть месяцев. При этом большая часть ипотечных заемщиков не готова выплачивать даже относительно небольшие суммы за короткий срок, утверждают специалисты: так, только 3 процента заемщиков брали кредит в размере до 5 миллионов рублей на срок до пяти лет, 19 процентов — на 5-10 лет, 21 процент — на 10-15 лет, 27 процентов — на 15-20 лет.

​По данным «МИЭЛЬ», в 2020-м в Москве и Подмосковье 58 процентов ипотечных заявок были одобрены банком на сумму до 5 миллионов, а 38 процентов — в пределах 10-15 миллионов рублей. Несмотря на увеличение количества сделок и падение ставок по ипотеке, эти показатели мало отличаются от 2019 года, отмечают эксперты.

С 2014 года ​средний срок ипотечного кредита в Московском регионе увеличился почти на три года, подсчитали они. В 2014 году при средней ипотечной ставке в 12,5 процента покупатели квартир готовы были выплачивать долг около 15 лет, в 2018 году при ставках 10-11 процентов срок увеличился до 16,5 года, а в 2020 году, даже учитывая льготные условия по ипотеке, средний срок в зависимости от суммы займа стремится к 18 годам.

​«Даже суммы до 5 миллионов рублей покупатели берут на 20 и более лет. Например, чтобы взять такой кредит на десять лет, необходимо получать 120 тысяч рублей, а на 30 лет — 70 тысяч рублей. Второй вариант реальнее», — поясняют специалисты.

Ранее в феврале российский миллиардер Игорь Рыбаков выступил с критикой ипотеки. Он посоветовал соотечественникам увеличивать доходы и копить деньги, чтобы выплачивать всю сумму за квартиру сразу. «Дискуссия по поводу ипотеки бессмысленна. На самом деле тот, кто вкурился в ипотеку — тот влип, посадил себя добровольно в рабство», — заявил предприниматель.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru