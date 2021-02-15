Молодые россияне стали реже брать ипотеку

Молодые россияне за последние пять лет стали реже брать ипотеку. Об этом свидетельствуют данные исследования Национального бюро кредитных историй, пишет РИА Новости.

Так, доля заемщиков моложе 30 лет упала на 9,7 процентного пункта, до 21,1 процента. Это объясняется тем, что банки не готовы выдавать ссуды заемщику без кредитной истории. Данная группа стала единственной, чья доля упала в 2020 году. Падение составило 1,4 процентного пункта.

Также сократилась за пять лет и доля заемщиков в возрастной группе 50-60 лет — на 0,5 процентного пункта, до 7,8 процента. При этом в 2020 году эта группа начала восстанавливать свои позиции — их доля подросла на 0,3 процентного пункта.

Остальные возрастные группы в течение последних пяти лет наращивали свое присутствие на ипотечном рынке. По данным исследования, сильнее всего выдача кредитов на покупку жилья выросла в сегменте заемщиков от 40 до 50 лет: их доля подскочила на 5,1 процентного пункта, а за прошлый год — на один процентный пункт, до 23,8 процента.

Также увеличилась доля ипотечных заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет — на 4,6 процентного пункта за последние пять лет и на 0,2 процентного пункта за 2020 год — до 46,4 процента.

Ранее сообщалось, что в январе 2021-го доля отрицательных решений по заявкам, поданным потенциальными ипотечниками, в ряде российских банков достигла 40 процентов. По наблюдениям экспертов, кредиторы все тщательнее оценивают заемщиков с необеспеченными займами.