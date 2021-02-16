В Госдуме предложили включить в программу льготной ипотеки строительство дома

Депутат Госдумы Василий Власов предложил включить в программу льготной ипотеки строительство частного дома. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо, направленное им на имя зампреда правительства Марата Хуснуллина.

Он подчеркнул, что разработка мер по поддержке индивидуального жилищного строительства (ИЖС) была поручена президентом России Владимиром Путиным. «Считаю целесообразным расширить круг возможных субъектов — получателей льготной ипотеки по ИЖС и сделать ее доступной для всех граждан. Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и проанализировать возможность ее реализации», — говорится в тексте письма.

В настоящее время действует пилотная программа льготной ипотеки для семей, в которых хотя бы один из родителей моложе 36 лет, а ребенку не исполнилось 19. По мнению депутата Госдумы, одной программы с довольно узким кругом субъектов недостаточно, чтобы удовлетворить спрос на рынке и простимулировать строительство.

Ранее сообщалось, что Путин захотел продлить программу льготной ипотеки под 6,5 процента до 2024 года и поручил представить предложения по данному вопросу. Глава государства велел также рассмотреть вопрос о возможном снижении ставки по кредиту для семей, имеющих двух и более детей.