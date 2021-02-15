Названа необходимая зарплата для покупки однокомнатной квартиры в России

Эксперты в сфере недвижимости назвали необходимый размер зарплаты, при которой можно приобрести в ипотеку однокомнатную квартиру почти во всех российских городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Оказалось, что для покупки будет достаточно получать сто тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости.

Материалы по теме Как дома Снимать жилье в России становится все дешевле. Что выбрать: аренду или ипотеку? Живи с этим Россия в 2020 году пережила ипотечный бум. Что делать тем, кто не успел купить квартиру?

Специалисты обозначили такой заработок, исходя из размера средней зарплаты в стране и программ государственной поддержки, включая льготную ипотеку. Они посчитали, что потенциальным владельцам, которые оформляют кредит на жилье, придется отдавать за него около 30 тысяч рублей в месяц.

Что касается дохода, на который можно купить «однушку» в разных городах России, то в Казани семье необходимо зарабатывать от 51 тысячи рублей, в Новосибирске — от 42 тысяч рублей, в Краснодаре — от 26 тысяч рублей. В городах Центрального федерального округа при стоимости квартиры в 3,5 миллиона рублей потребуется зарплата размером от 70 тысяч рублей в месяц. Однако в Москве в зависимости от первоначального взноса необходимо получать 120-160 тысяч рублей.

В январе 2021 года руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников рассказал, что в столице можно приобрести квартиру в ипотеку при минимальном заработке в 60 тысяч рублей. По словам эксперта, купить жилье, получая такую зарплату, стало возможно в рамках программы льготной ипотеки.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru