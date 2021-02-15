Путин захотел продлить льготную ипотеку до 2024 года

Президент России Владимир Путин захотел продлить программу льготной ипотеки под 6,5 процента до 2024 года и поручил представить предложения по данному вопросу. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства велел также рассмотреть вопрос о возможном снижении ставки по кредиту для семей, имеющих двух и более детей. Выполнить поручение о представлении предложений правительство и Центробанк должны до 31 марта 2021 года.

Ранее регулятор предупреждал, что необходимо постепенно сворачивать программу, чтобы не приводить к избыточным рискам. По мнению представителя ЦБ, важно следить за динамикой цен, поскольку в последние годы они росли из-за роста объемов ипотеки и недостаточного предложения жилья.

Программу льготной ипотеки анонсировали в апреле 2020 года. Максимальная сумма кредита ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 12 миллионов рублей, в других регионах страны — 6 миллионов рублей. В настоящее время на программу приходится более 90 процентов всех кредитов, которые россияне берут на приобретение жилья в новостройках.

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