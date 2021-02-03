В Центробанке заявили о необходимости сворачивания льготной ипотеки

Глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заявила, что регулятор выступает за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки под 6,5 процента. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Даниловой, программу необходимо постепенно сворачивать, «чтобы не приводить к избыточным рискам». По ее мнению, важно следить за динамикой цен, поскольку в последние годы они росли из-за роста объемов ипотеки и недостаточного предложения жилья.

Она отметила, что льготная ипотека теряет социально направленный характер, из-за того, что в крупных городах наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье —обеспеченные люди используют недвижимость как вложение средств, что еще больше стимулирует рост цен, «в результате чего не достигается изначальная цель программы — сделать жилье доступным широким слоям населения».

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Кроме того, заметила Елизавета Данилова, наибольшая доля выдачи льготной ипотеки наблюдается в регионах с повышенным ценовым давлением — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодарском крае, в то время как цель программы заключается в развитии жилищного строительства и в других регионах. Она предложила продлить программу льготной ипотеки на те регионы, «где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима».

В январе России предрекли падение цен на жилье. По мнению экспертов, в 2021 году российский рынок недвижимости ждет охлаждение — даже если Центробанк продолжит снижать ключевую ставку и будет продлена программа льготной ипотеки под 6,5 процента годовых.

Постановление о введении программы льготной ипотеки в апреле 2020 года подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно документу, было разрешено приобрести жилье в новостройке. Нововведение должно было действовать до 1 ноября 2020 года, однако спустя полгода стало известно о его продлении до 1 июля 2021-го. Вскоре заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин рассказал о возможной работе программы и после указанной даты.