Банки стали реже выдавать льготную ипотеку россиянам

Российские банки в 2021 году стали реже выдавать кредиты по льготной ипотеке под 6,5 процента. Об этом свидетельствуют выводы аналитиков института развития АО «Дом.РФ», передает «Коммерсантъ».

Издание пишет, что темпы выдачи льготной ипотеки россиянам снижаются. В январе-феврале текущего года объем вернулся к показателям начала прошлого лета.

Отмечается, что с начала года российские банки заключили договоры по льготной ипотеке на 128,5 миллиарда рублей. При этом общий объем кредитов, выданных по льготной программе, составил 1,1 триллиона рублей.

Как подчеркивают аналитики, банкам в России необходимо выдавать в полтора раза больше кредитов по льготной ипотеке, чтобы использовать лимит программы. Авторы исследования считают, что банки смогут нарастить количество выданных кредитов в ближайшие четыре месяца.

Ранее президент России Владимир Путин захотел продлить программу льготной ипотеки под 6,5 процента до 2024 года и поручил представить предложения по данному вопросу. Глава государства велел также рассмотреть вопрос о возможном снижении ставки по кредиту для семей, имеющих двух и более детей. Выполнить поручение о представлении предложений правительство и Центробанк должны до 31 марта 2021 года.

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