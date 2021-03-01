Москвичи бросились продавать ипотечные квартиры

На рынке недвижимости Московского региона заметно увеличилось число сделок с квартирами, находящимися в залоге у банков. О том, что москвичи бросились избавляться от ипотечного жилья, свидетельствуют данные сети агентств недвижимости «МИЭЛЬ», предоставленные «Ленте.ру».

По подсчетам аналитиков, за последние три года число сделок с квартирами, имеющими обременение в виде ипотеки, выросло на 15 процентов. Эксперты указывают, что в настоящее время более 50 процентов покупок жилья проходят с привлечением ипотеки, причем порой она оформляется на длительные сроки. «За это время у людей меняются жизненные ситуации и финансовые обстоятельства, составы семей, они оказываются перед необходимостью вновь решать свои жилищные вопросы, и квартиры, которые пока еще находятся в залоге у банка, выходят на рынок», — поясняют специалисты.

Они отмечают, что еще несколько лет назад продажа квартиры с невыплаченной ипотекой была необычным явлением — такие сделки были единичными. Но к настоящему времени схемы реализации такого жилья отработаны, и как продажа, так и покупка залоговых квартир не вызывают сложностей. Проблемы могут возникнуть при использовании материнского капитала, поскольку покупатель обязан наделить детей долей собственности в приобретаемой квартире, а это может повлечь трудности с дальнейшей продажей, предупреждают риелторы. Поэтому вкладывать маткапитал в недвижимость, приобретаемую с использованием ипотечных средств, зачастую неразумно, заключают эксперты.

Ранее, в феврале, российский миллиардер Игорь Рыбаков выступил с критикой ипотеки. Он посоветовал соотечественникам увеличивать доходы и копить деньги, чтобы выплачивать всю сумму за квартиру сразу. «Дискуссия по поводу ипотеки бессмысленна. На самом деле тот, кто вкурился в ипотеку, — тот влип, посадил себя добровольно в рабство», — заявил предприниматель.

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