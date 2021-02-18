Россиян успокоили насчет роста цен на жилье

В 2021 году рост цен на недвижимость в России замедлится и в целом не превысит уровень инфляции, то есть составит не более 4 процентов. Насчет удорожания жилья россиян успокоили в банке ВТБ, соответствующий прогноз опубликован на сайте кредитной организации.

По мнению аналитиков экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ), стабилизации цен на квартиры в текущем году будут способствовать несколько факторов. Первый — повышение объемов предложения жилья. «С ростом количества предложений на рынке повышательная динамика цен должна приобрести менее выраженный характер, так как покупателям будет доступно множество объектов "на любой кошелек"», — полагают специалисты. Кроме того, в 2021-м они ожидают перераспределение части спроса с первичного на вторичный рынок. Это дополнительно снизит «давление» спроса в новостройках.

Второй фактор — сокращение инвестиционного спроса на объекты недвижимости. Как отмечают эксперты, в 2020-м скупать жилье многих россиян побудило снижение ставок по депозитам. Но с 2021-го вложение средств в квадратные метры станет не столь привлекательным — налог на недвижимость будет рассчитываться не по инвентаризационной, а по кадастровой стоимости, вырастет стоимость услуг ЖКХ.

Третьим фактором станет стабилизация уровня ставок по ипотеке при сохранении программ льготного кредитования. «В 2021 году программа льготной ипотеки действует до 1 июля, сейчас активно обсуждается возможность ее дальнейшего продления», — указывают аналитики. По их мнению, россияне получили возможность планировать приобретение жилья заблаговременно — то есть им не нужно торопиться, они имеют «долгосрочный доступ к покупке недвижимости на выгодных условиях».

Ранее в феврале российский миллиардер Игорь Рыбаков выступил с критикой ипотеки. Он посоветовал соотечественникам увеличивать доходы и копить деньги, чтобы выплачивать всю сумму за квартиру сразу. «Дискуссия по поводу ипотеки бессмысленна. На самом деле тот, кто вкурился в ипотеку, — тот влип, посадил себя добровольно в рабство», — заявил предприниматель.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru