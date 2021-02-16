Названы главные риски при покупке самого дешевого жилья в России

Есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание при покупке самых дешевых квартир. Главные риски сделок с таким жильем назвала генеральный директор инвестиционно-риелторской компании «Альфа-Групп» Россита Габриелян (экспертный материал есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По словам специалиста, для начала нужно собрать и изучить все правоустанавливающие документы на такую на квартиру. Второй шаг — проверка истории жилья: необходимо заказать выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРП). В этой выписке будет отражена вся история объекта начиная с 1998 года, то есть с момента создания ЕГРП, «чего вполне достаточно для вашего душевного спокойствия», пояснила Габриелян.

Третий шаг: проверка качества квартиры — покупатель вправе перед покупкой потребовать у собственника документы БТИ (бюро технической инвентаризации) на квартиру. Они необходимы для того, чтобы проверить, есть ли в квартире несогласованные в законном порядке перепланировки или переустройство.

Также важно осуществить проверку самого продавца, то есть удостовериться в его дееспособности: на момент заключения договора человек должен быть психически здоров, не быть под воздействием наркотических веществ.

«Большинство рисков для покупателя квартиры сводятся к одному — признание сделки недействительной по решению суда при установленном нарушении прав участника сделки, либо нарушении прав третьих лиц, либо при нарушении закона, — указала эксперт. — Причин этому может быть множество».

Основные риски при покупке квартиры на вторичном рынке недвижимости следующие: нарушение прав несовершеннолетних детей или правил использования материнского капитала; нарушение прав наследников как по завещанию, так и по закону; прав третьих лиц (например, отсутствие согласия на сделку супруга/супруги продавца, получателя ренты или залогодержателя); нарушение преимущественного права покупки (при покупке комнат или долей в квартире); недееспособность участников сделки; нарушения, допущенные при приватизации жилья. Последнее — умышленный обман покупателя продавцом, в том числе продажа квартиры по поддельным документам, заключила Габриелян.

Ранее россиян предупредили о новом риске при покупке квартир: по мнению экспертов, потерять жилье могут те, кто участвует в сделках с оформлением переуступки прав по договорам долевого участия. Речь идет о приобретении квартир в строящихся домах, но не у застройщиков, а у физических лиц.

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