Названы способы повысить стоимость квартиры при продаже

Существует шесть основных приемов, способных помочь продавцу поднять стоимость и привлекательность своего жилья. Их назвали специалисты агентства недвижимости «Ваша квартира», соответствующий материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Во-первых, по мнению риелторов, важную роль при продаже квартиры играет фотосъемка — на ней не стоит экономить. Даже если на рынок выводится жилье в хрущевке в очень плохом состоянии, нужно взять хороший фотоаппарат и сфотографировать его «качественно»: включить везде свет, убрать мусор из кадра, опустить крышку унитаза.

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Второй способ повысить стоимость лота — сделать уборку. Если продается дорогой объект, нужно нанять специалиста по клинингу, если нет такой возможности — убрать квартиру самостоятельно. В-третьих, стоит отрисовать планировку. Это необходимо, чтобы потенциальный покупатель понимал, где что расположено.

Кроме того, нужно придумать «живое» описание, выделив сильные стороны квартиры. Также стоит снять видеоролик о жилье — это поможет не только увеличить ценник, но и привлечь реальных клиентов. «Разместите ваше объявление на нескольких площадках по продаже недвижимости, с шагом цены. Чтобы вы понимали, откуда звонят и какая цена популярная», — заключают риелторы.

Ранее в феврале россиян предостерегли от покупки квартир особого типа. По мнению риелторов, граждане сильно рискуют, приобретая студии в многоэтажках. Большинство таких предложений на вторичном рынке — это бывшие комнаты, переделанные в отдельное жилье, и единицы из них имеют официальный статус квартир.

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