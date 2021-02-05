Россиян предостерегли от покупки квартир особого типа

Покупатели рискуют, покупая студии в российских многоэтажках. Так, в Санкт-Петербурге большинство таких предложений на вторичном рынке — это бывшие комнаты, переделанные в отдельное жилье, говорится в материалах компании «Только Лучшая Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру».

По оценке риелторов, жилье особого типа — переделанные из комнат квартиры-студии — рискованно покупать в 95-97 процентах случаев. «Единицы подобных предложений официально согласованы и раскадастрированы, то есть имеют статус отдельной квартиры, а не доли, — предостерегают эксперты. — Большинство квартир переделаны так, что их просто не согласовать».

Если говорить об ультрадешевых предложениях студий на рынке новостроек, то здесь риск может представлять проблемность самого комплекса, указывают специалисты.

На «вторичке» самые дешевые объекты — это унаследованные квартиры. «Обычно наследники как получили объект, так и стараются его продать: без ремонта и каких-либо вложений. Кроме того, на вторичном рынке со значительным дисконтом продают квартиры в аварийных домах, а также недвижимость, принадлежащую проблемным собственникам», — поясняют эксперты.

По их наблюдениям, в 70-80 процентах случаев дешевые квартиры не только находятся в «убитом» состоянии, но и несут различные юридические риски.

Ранее сообщалось, что в Москве на аукционах продадут три квартиры-«малютки», расположенные в домах в Центральном округе города. Все выставленные на торги лоты имеют площадь до 15 квадратных метров. Они предлагаются в Тверском, Пресненском и Красносельском районах города. Прием заявок на участие в аукционах проводится до 11 февраля 2021 года.

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