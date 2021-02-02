Квартиры в Новой Москве подорожали на треть

По итогам 2020 года строящиеся квартиры в Троицком и Новомосковском округах Москвы подорожали почти на треть — на 29 процентов, до 161 тысячи рублей за квадратный метр, следует из материалов агентства Est-a-Tet, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Квадрат» в новостройках Троицкого округа к началу 2021-го стоил 86 тысяч рублей, в новомосковских проектах — 172 тысячи рублей, подсчитали аналитики. Новое жилье экономкласса (стандарткласса) на присоединенных территориях оценивается в 142 тысячи рублей за метр, комфорткласса — в 164 тысячи рублей, бизнес-класса — в 174 тысячи рублей за метр.

Как отмечают эксперты, только за четвертый квартал 2020-го в Новой Москве продали 9,1 тысячи квартир и апартаментов. По сравнению с аналогичным периодом 2019-го продажи выросли почти на 50 процентов. Наиболее востребованными стали квартиры площадью до 40 квадратных метров — на них пришлось более четверти сделок.

Всего на присоединенных территориях продается около 9,7 тысячи новых квартир и меньше сотни апартаментов.

Ранее стало известно, что в 2020-м в «старой» Москве предложение новостроек экономкласса сошло на нет. По данным аналитиков, с начала прошлого года объем предложения в экономклассе сократился на 63 процента, его доля в декабре составила 1,3 процента — таким образом, дешевые квартиры практически исчезли из продажи.

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