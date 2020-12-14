Квартирам на верхних этажах в Москве предрекли забвение

Квартиры на верхних этажах жилых домов в Москве в ближайшее время утратят свою популярность, и покупатели будут делать выбор в пользу нижних этажей. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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По мнению риелторов, столичный рынок жилья перенасыщен высотными домами, в то время как большинство новоселов предпочитают квартиры на средних этажах — с пятого по 15. «Сегодня средняя этажность многоквартирного дома в Москве составляет 25 этажей, что на треть больше, чем десять лет назад, — отмечают специалисты. — Бесспорно, квартиры на верхних этажах имеют впечатляющий вид из окон и отличаются низким уровнем шума, однако и переплата за такое жилье может достигать 20-30 процентов».

Эксперты предрекают забвение высотным проектам и на первичном рынке элитного жилья. По их наблюдениям, уже сейчас главная роль в этом сегменте отдана малоэтажным клубным домам — их доля составляет порядка 77 процентов. «Многие высотки теперь позиционируются как проекты бизнес- или комфортклассов — в зависимости от локации», — заключают в «ИНКОМ».

Ранее, в октябре, сообщалось, что лишь 10 процентов покупателей нового жилья в Москве готовы приобретать квартиры на первых этажах — у большинства людей близость улицы, шум и выхлопы машин энтузиазма не вызывают.

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