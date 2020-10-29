Пациент с коронавирусом выпал из окна третьего этажа российской больницы

В Волгограде пациент выпал из окна третьего этажа «коронавирусной» больницы. Об этом агентству РИА Новости сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Мужчине, который находился в лечебном учреждении с COVID-19, оказал помощь дежурный хирург. Сейчас пациент находится в реанимации, у него перелом таза, бедра и обоих лучезапястных суставов.

После происшествия организована проверка.

В сентябре в Киеве два пациента выпали из окон «коронавирусной» больницы за два дня. Тогда медики отказались раскрыть подробности инцидентов без официального обращения к администрации больницы.

В июне в Москве из окна пятого этажа учреждения для лечения пациентов с COVID-19 выпала подполковник полиции. Женщина осталась жива, ее поместили в реанимационное отделение.