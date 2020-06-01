Подполковник полиции с коронавирусом выпала из окна московской больницы

В Москве из окна учреждения для лечения пациентов с COVID-19 выпала подполковник полиции. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По данным издания, 30 мая женщина выпала с пятого этажа московской больницы №24. В палату сотрудник полиции попала 23 мая после того, как медики диагностировали у нее коронавирус. После падения пострадавшая осталась жива, ее поместили в реанимационное отделение. Обстоятельства происшествия уточняются.

О пациентке известно, что она в звании подполковника полиции работает старшим экспертом в Экспертно-криминалистическом центре МВД России.

Ранее 1 июня сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 1 июня превысило 6,16 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран.

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