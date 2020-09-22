В Киеве два человека выпали из окна больницы для пациентов с коронавирусом

В Киеве два человека выпали из окна городской больницы №4, которая была ориентирована на лечение пациентов с коронавирусом, сообщает «112.ua».

Это произошло 21 и 22 сентября. Медики отказались раскрыть подробности инцидентов без официального обращения к администрации больницы. На место выехала следственно-оперативная группа. Полиция посчитала смерть одного из погибших самоубийством.

Ранее стало известно, что Украина вышла на второе место среди стран Европы по суточному приросту жертв коронавируса. За воскресенье, 21 сентября, этот показатель составил 26 человек. На первом месте оказалась Россия (71 умерших), на третьем — Румыния (23 человека).

Президент Владимир Зеленский назвал виновных в ухудшении ситуации с заражаемостью коронавирусом на Украине. По его словам, отдельные представители власти на местах из-за «политических игр» и подготовки к выборам захотели смягчения карантина и начали «воевать на словах» с центральной властью из-за того, что она якобы «закручивает гайки».