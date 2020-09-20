Голая россиянка напала на знакомого и выпала из окна 13-го этажа

В Санкт-Петербурге россиянка после вечеринки напала с ножом на знакомого, а потом выпала из окна 13-го этажа. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает Telegram-канал «112».

Трое молодых людей пригласили 22-летнюю девушку на вечеринку. Компания выпила и легла спать, а в какой-то момент девушка схватила нож и напала на одного из знакомых. Он смог сбежать, чтобы позвать на помощь. Пока его не было в квартире, голая девушка выпала из окна.

Как уточняет канал, остальные участники вечеринки, в том числе хозяин квартиры, в это время спали.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержан бывший замначальника отдела центра профилактики безнадзорности и наркозависимости при комитете по молодежной политике правительства города. Он вооружился шилом и напал на 41-летнюю женщину у одного из жилых домов на Среднем проспекте. Баркан нанес ей несколько ударов в шею и сбежал. Потерпевшую доставили в больницу.