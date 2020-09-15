Бывшего чиновника задержали за нападение с шилом на россиянку

В Санкт-Петербурге задержан бывший заместитель начальника отдела центра профилактики безнадзорности и наркозависимости при комитете по молодежной политике правительства города Сергей Баркан. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 14 сентября бывший российский чиновник вооружился шилом и напал на 41-летнюю женщину у одного из жилых домов на Среднем проспекте. Баркан нанес ей несколько ударов в шею и сбежал. Потерпевшую доставили в больницу. Полицейские начали розыск подозреваемого и через три часа его задержали.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Мужчина находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи выясняют мотив жестокого нападения.

В 2000 году Сергей Баркан уже был осужден на пять с половиной лет условно за покушение на мошенничество и участие в торговле оружием. В 2006 году чиновник уволился из правительства региона после того, как его обвинили в пытках задержанных представителей национал-большевиков в отделе полиции Северной столицы.