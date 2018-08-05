Российский чиновник объяснился за «лысого урода»

Глава Оленинского района Тверской области Олег Дубов, который вступил в словесную перепалку с местными жителями на торжественной церемонии открытия фонаря, заявил, что СМИ исказили его слова, и он назвал своего оппонента «пьяным уродом», а не «лысым уродом». Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Я сказал ему "пьяный урод", а не "лысый", начнем с этого», — отметил Дубов.

Чиновник также опроверг сообщения о том, что он выражался нецензурно. Кроме того, он подчеркнул, что скандал вокруг его слов был раздут специально, и за этим стоит конфликт интересов.

«Интересы связаны с землей, — сказал Дубов. — У меня не вызывает сомнения, кому это выгодно. Я приблизительно представляю себе бюджет этой кампании». Он не стал называть заказчиков информационной кампании, так как для этого ему нужны доказательства.

5 августа сообщалось, что Дубов торжественно открыл фонарь в селе Холмец, однако после критических замечаний жителей церемония переросла в словесную перепалку. Жительницы села обратили внимание главы района на то, что фонарь освещает фасад здания, а не дорогу, и спросили о возможности перевесить или развернуть его. В ответ они услышали, что это не их ума дело, отмечал «Караван+Я». Родственник одной из женщин заступился за них и уточнил стоимость фонаря, чтобы установить его за свой счет. По словам очевидцев, Дубов обругал предложение словами «Пошел ты… лысый урод». Также он назвал собравшихся «группой агрессивной молодежи» и «подогретой алкоголем гопотой».

В 2016 году Дубов участвовал в церемонии открытия помойки и перерезал красную ленточку. Интернет-пользователи стали иронизировать над ним, предлагая сделать этот день праздничным.

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