Подростка заподозрили в покушении на двойное убийство

В Великобритании 14-летнего подростка задержали по подозрению в покушении на двойное убийство после того, как двух 16-летних юношей из его школы доставили в больницу с ножевыми ранениями. Об этом пишет The Sun.

Один из мальчиков находится в больнице в тяжелом состоянии, другого уже выписали. Свидетели видели, как банда подростков напала на двух школьников с ножом, а затем убежала.

Теперь юноше грозит обвинение сразу по двум статьям: за причинение тяжких телесных повреждений и за покушение на двойное убийство.