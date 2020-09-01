Мужчина остался в гостях у знакомой семьи и убил двух детей

В американском штате Флорида мужчина убил двух сыновей знакомой семьи, которая пригласила его погостить в своем доме. Сам преступник был в отношениях с тетей мальчиков, которая на момент убийства была беременна от него вторым ребенком. Об этом пишет Metro.

Когда семья уснула, 30-летний Марк Уилсон забил молотком и зарезал 14-летнего подростка и его 12-летнего брата. Затем он сбежал с места преступления и скрылся в доме своей матери.

Прокурор штата признался, что это было одним из самых жестоких преступлений, которое ему доводилось видеть за свою 40-летнюю карьеру. В качестве наказания для Уилсона рассматривалась также смертная казнь.

По данным следствия, у американца не было мотивов для убийства. Предполагается, что перед совершением преступления мужчина принимал наркотики. Его также раньше арестовывали за имущественные преступления, но он никогда не был замешан в насилии.

Ранее сообщалось, что британка, которую социальные службы считали примерной матерью, убила двух своих детей и готовила покушение на еще четырех. При этом всех она родила от своего сводного брата.