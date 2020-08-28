Примерная мать родила шесть детей от сводного брата и убила двух сыновей

Жительница английского города Шеффилд Сара Баррасс, которую социальные службы характеризовали как примерную и заботливую мать, убила двух сыновей и готовила покушение на еще четверых своих детей. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным британского таблоида, дети Баррасс были рождены от ее сводного брата Брэндона Мачина. При этом органы опеки считали, что женщина поддерживает родственника, и не знали, что он был отцом ее детей. В отчете социальных служб говорится об отсутствии каких-либо доказательств того, что действия Баррасс и Мачина можно было предугадать.

В прошлом году Королевский суд Шеффилда установил, что к убийству двух подростков причастны их родители. Кроме того, выяснилось, что Баррасс и Мачин хотели убить и других четверых своих детей — они пытались отравить их смесью лекарств. Задумка не удалась, и пара пыталась утопить в ванной одного из детей.

Обвиняемых приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Претендовать на условно-досрочное освобождение они смогут не менее чем через 35 лет.

В июне под полом одного из домов Астрахани нашли забетонированное тело 12-летнего подростка. По данным следствия, 56-летняя мать ребенка в ходе ссоры убила его гантелей, после чего замуровала тело бетоном и спрятала под пол дома.