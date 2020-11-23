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Шестилетняя россиянка упала с четвертого этажа, отряхнулась и пошла домой

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В Томске шестилетняя девочка упала с четвертого этажа. В сети появилось видео, на котором она после падения с высоты отряхнулась и пошла домой. Ролик опубликован на YouTube.

На размещенных в сети кадрах видно, как ребенок резко падает в сугроб, вылезает из него и, прихрамывая, уходит. В пресс-службе регионального департамента здравоохранения заявили ТАСС, что девочка не получила ни одного перелома, хотя ночь провела в реанимации. По словам медиков, состояние ребенка ближе к удовлетворительному.

В Следственном комитете проводят проверку по факту произошедшего. Установлено, что матери девочки не было дома, когда та упала с четвертого этажа.

Ранее жительница Ханты-Мансийского автономного округа упала из окна девятого этажа, после чего также встала и пошла в сторону.

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