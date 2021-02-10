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Риелтор предупредила о рисках при покупке определенных квартир

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Перед покупкой квартиры стоит оценить не только само помещение и окружение жилья, а также соседей, документы на жилплощадь и ранее заключенные с квартирой сделки. О рисках при покупке определенных квартир предупредила риелтор Алина Степанова в интервью с «360».

Она посоветовала избегать свежего наследства или квартиры, купленной самим продавцом недавно. «Это может говорить, что квартиру с плохими документами купили для перепродажи. То есть, последний владелец будет совершенным зайчиком по документам», — пояснила эксперт, добавив, что в таком случае ориентировать по последнему владельцу нельзя.

Оценить, какие соседи будут окружать вас на новом месте, можно по их входным дверям — как правило, у проблемных соседей ободранные двери со следами побоев. Таким образом можно обезопасить себя от покупки жилья в окружении нарко- и алкозависимых, к которым домой часто кто-то ломится и выбивает двери, рассказала риелтор.

Если квартира старая, в ней могут быть «уставшие» коммуникации, ремонт и замена которых обойдется в немалую сумму, отметила также Степанова.

Ранее риелтор Евгений Яшенков предостерег россиян от покупки некоторых квартир на вторичном рынке. По словам специалиста, покупателя должно насторожить, если владелец продает квартиру в неблагоустроенном районе или доме, но с хорошим ремонтом. Стоит также задуматься и в случае, если квартира слишком дешевая.

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