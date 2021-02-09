Россиян предостерегли от покупки некоторых квартир на вторичном рынке

Риэлтор Евгений Яшенков предостерег россиян от покупки некоторых квартир на вторичном рынке. Он посоветовал на стадии покупки проанализировать ликвидность объекта. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Если продавец предлагает купить у него квартиру с хорошим ремонтом, но в плохом подъезде, доме или неблагоустроенном районе, это должно насторожить покупателя. Стоит также задуматься и в случае, если квартира слишком дешевая. «В этом случае лучше докопаться до причины, а проще, просто не связываться», — посоветовал Яшенков.

Кроме того, при выборе квартиры лучше не рассматривать варианты с неузаконенной грубой перепланировкой, а также «слишком специфические квартиры», расположенные в исторических домах, имеющие очень маленькие помещения или слишком большие комнаты и коридоры. Важно убедиться в чистоте сделки. Также можно поинтересоваться у консьержа, нет ли по соседству неблагополучных жильцов.

В свою очередь управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин подчеркнул, что при первой же встречи с продавцом необходимо ознакомиться со всеми документами на недвижимость. Не нужно стесняться выяснять подробную информацию о квартире у агентов по недвижимости и у самих собственников.

Ранее россиян предупредили о рисках при покупке студий в многоэтажках. Так, в Санкт-Петербурге большинство таких предложений на вторичном рынке — это бывшие комнаты, переделанные в отдельное жилье. По оценке риелторов, жилье особого типа — переделанные из комнат квартиры-студии — рискованно покупать в 95-97 процентах случаев.