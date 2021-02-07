Юрист объяснил причины рейдов по проверке квартир

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский объяснил агентству «Прайм» причины, по которым происходят рейды по проверке квартир.

По его словам, проверки в первую очередь затронут тех, у кого уже выполнена незаконная перепланировка, особенно в панельных домах, и на это пожаловались соседи. Юрист пояснил, что панельные дома не рассчитаны на переоборудование и снос любой стенки является сносом несущей стены.

Специалист отметил, что, как правило, такие ремонты не проходят незаметно, и соседи четко слышат, как сносится несущая стена. Поэтому часто именно их жалобы становятся сигналом к действиям со стороны проверяющих органов.

При этом массовых проверок жилья не планируется. Как правило, они проходят адресно, по инициативе соседей, сказал Петропольский. В случае выявления перепланировки жилинспекция выдаст предписания на их исправления и начнет контролировать, чтобы нарушения исправили.

Ранее сообщалось, что жилищным инспекторам упростят доступ в квартиры россиян для проверок на предмет незаконной перепланировки. Законопроект Минстроя предлагает ввести в Кодекс административного судопроизводства новый вид производства — по делам о предоставлении доступа в квартиры. Такие дела суды должны будут рассматривать в течение пяти дней, а решения по ним необходимо исполнять немедленно.

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