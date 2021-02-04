Подсчитаны траты россиян на ремонт в своей квартире

По итогам 2020 года каждая 12-я российская семья делала ремонт в своей квартире, чаще всего им занимались жители Москвы и Санкт-Петербурга. В среднем по стране траты на обновление своего жилья составили 265 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании компании «Сбербанк страхование».

Ремонт масштабнее мелкого косметического сделали 8 процентов семей, проживающих в крупных и средних городах. В основном (84,4 процента) россияне занимались старым жильем, поскольку пандемия и удаленка заставили обратить внимание на важность комфорта собственной квартиры.

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По подсчетам специалистов, чаще всего россияне красили или оклеивали стены (на данный вид работ приходится 34,3 процента от общего количества), делали ремонт в ванных комнатах (13 процентов) и устанавливали пластиковые окна (8,4 процента). Также опрошенные обновляли кухни (7,1 процента), ремонтировали потолки (5,7 процента), делали перепланировки квартир (5,6 процента) и меняли входные двери (5,2 процента).

В основном ремонтом в 2020 году занимались москвичи и петербуржцы — по 11 процентов семей. Далее идут жители Ярославля, Иванова, Череповца, Мурманска, Тулы и Набережных Челнов. Во всех этих городах работы проводили по 9 процентов домохозяйств. В остальных крупных населенных пунктах количество сделавших ремонт семей соответствует общероссийскому уровню.

Больше всех на обновление собственных квартир потратили жители Тюмени — 364 тысячи рублей. За ними следуют петербуржцы (327 тысяч рублей), краснодарцы (318 тысяч рублей), воронежцы (295 тысяч рублей), москвичи (292 тысячи рублей) и казанцы (287 тысяч рублей).

В исследовании говорится, что более половины россиян копят деньги на ремонт недвижимости, а 13 процентов берут на эти цели кредит или занимают у родственников и знакомых. Оплатить ремонтные работы из текущих доходов могут только 29 процентов опрошенных.

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