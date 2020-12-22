Ургант высмеял ремонт по-кургански

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале высмеял новость о том, что окна областной больницы в Кургане заложили кирпичами. Выпуск доступен на странице передачи в YouTube.

Шоумен призвал не придираться к ремонту по-кургански. «Тут давайте не будем придирчивыми, — попросил телеведущий. — По законам курганским, если окно можно разбить с улицы, значит, оно существует. А во-вторых, это радость: чтобы приходил отец под такое окно, кричал: "Люсенок, кто? Ну постучи два раза, если мальчик"», — пошутил Ургант.

Он также предположил, что кто-то из участников скандального телепроекта «Дом-2», о возможном закрытии которого стало известно на прошлой неделе, «уже устроился на работу в Кургане».

На кирпичную кладку за окнами одного из корпусов областной больницы обратили внимание жители Кургана. «На корпусе со стороны [улицы] Кирова стоят современные стеклопакеты, но за ними видна кирпичная кладка. Она установлена с первого по третий этажи. Выглядит абсолютным абсурдом», — сообщил один из них агентству URA.RU.

Ранее в декабре Ургант посмеялся над старой визиткой Путина, которую выставили на продажу в интернете за 550 тысяч рублей. Телеведущий отметил, что с такой визиткой можно безопасно ездить в такси.

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