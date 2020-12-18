Стали известны детали закрытия «Дома-2»

Телепроект «Дом-2», о закрытии которого СМИ сообщили в пятницу, 18 декабря, могут не закрыть, а переформатировать. Детали планов по поводу будущего реалити-шоу стали известны Telegram-каналу Mash.

По данным издания, руководство телеканала ТНТ не будет полностью избавляться от шоу, которое шло в эфире более 16 лет. Вместо этого программа может сменить формат.

В частности, продюсеры намерены позвать бывшую участницу проекта Викторию Боню. Она заявила авторам Mash, что ее уже пригласили на съемки в феврале 2021 года.

18 декабря СМИ сообщили о закрытии «Дома 2». Вскоре эту информацию подтвердили в пресс-службе ТНТ. «Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь, на канале ТНТ», — объявили представители телеканала. По данным журналистов Super.ru, причиной закрытия проекта стали упавшие рейтинги и уход крупных рекламодателей.