Телепроект «Дом-2» оказался под угрозой закрытия после 16 лет в эфире. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru со ссылкой на надежные источники.

По данным журналистов, ведущие проекта узнали о закрытии «Дома-2» на совещании, которое прошло с руководителями компании-производителя шоу Solaris Promo Production 17 декабря. Продюсеры решили закрыть телепроект, потому что рейтинги программы упали, а вместе с тем «Дом 2» покинули крупные рекламодатели.

Авторы Telegram-канала отмечают, что график съемок на площадке расписан до 27 декабря. Однако никто из участников и ведущих не знает, какая судьба ждет проект после этой даты. Один из возможных вариантов — «переезд» шоу на другой канал.

В октябре в СМИ появились слухи об увольнении ведущих «Дома 2» Ольги Бузовой и Ксении Бородиной. Однако тогда руководство телеканала ТНТ опровергло эти слухи. В пресс-службе отметили, что Бузова и Бородина являются ключевыми лицами телепроекта, и канал не планирует это менять.