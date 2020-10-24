ТНТ прокомментировал слухи об увольнении Бузовой и Бородиной с «Дома-2»

Пресс-служба телеканала ТНТ прокомментировала появившиеся в сети слухи о предстоящем увольнении ведущих реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой и Ксении Бородиной. Об этом пишет StatHit.

Как рассказал изданию источник, создатели шоу якобы приняли решение об увольнении Бузовой и Бородиной, считая, что зрители потеряли интерес к ведущим. По слухам, контакт с ними на 2021 год не хотели продлевать. Однако в пресс-службе ТНТ эту информацию опровергли. «Ольга Бузова и Ксения Бородина являются бессменными ведущими и ключевыми лицами телепроекта "Дом-2" на протяжении многих лет. Телеканал ТНТ не планирует это менять», — сообщил телеканал.

В том, что Бузова и Бородина еще нескоро покинут телепроект, уверен и эксперт шоу «Бородина против Бузовой» Илья Саглиани, поскольку «без них нельзя представить "Дом-2"».

Ранее Ксения Бородина объяснила популярность телепроекта «Дом-2» тем, что телевидение требует «хлеба и зрелищ». По ее мнению, интерес к подобным передачам создают сами зрители. «Людям жесткача подавай. Вы сами и создали с помощью рейтингов такие передачи», — отметила она.

«Дом 2» — российское реалити-шоу, которое выходит в эфир с 2004 года. Бородина сотрудничает с проектом с первого сезона. «Дом 2» неоднократно подвергался критике из-за поведения участников программы, которые нередко ссорятся и дерутся друг с другом. На протяжении многих лет реалити-шоу пытались закрыть.