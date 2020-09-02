Ксению Бородину пристыдили в сети за слишком короткие шорты на школьной линейке

Ведущую реалити-шоу «Дом-2» Ксению Бородину раскритиковали в соцсетях за образ, который она выбрала для школьной линейки своих дочерей Марии и Теоны. Фотография и комментарии появились в Instagram-акаунте знаменитости.

На снимке 37-летняя телеведущая запечатлена на фоне школы вместе с супругом, бизнесменом Курбаном Омаровым, и детьми. На мероприятие она надела белую рубашку, черные мини-шорты, классический пиджак, а также кожаные лоферы с длинными бежевыми носками.

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Подписчики пристыдили телеведущую за наряд, посчитав его слишком откровенным для детского события. «На первое сентября, считаю, длину одежды нужно было обдумать и скорректировать», «Я, конечно, не понимаю в моде, но, мне кажется, юбочка коротковата для проводов в школу», «Мать забегалась, захлопоталась и юбку забыла надеть», «Наряд отличный, но не для школы. Через десять лет смотреть на это фото будет стыдновато», «Одеться нормально в школу не могла?», «Ксюша оделась... Ну, что... В трусах бы уже пришла», «Мама как одета неприлично, стыдно очень», — возмущались комментаторы.

Публикация Ксении Бородиной набрала почти миллион лайков.

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