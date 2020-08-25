Шорты неожиданной длины стали трендом у мужчин

Укороченные шорты стали новым модным трендом у мужчин. На тенденцию, которая неожиданно возникла у пользователей платформы TikTok, обратили внимание в New York Post.

Речь идет о шортах, длина внутреннего шва (расстояние от начала ширинки до края штанин — прим. «Ленты.ру») которых составляет 5,5 дюйма (около 14 сантиметров). Отмечается, что на стандартных моделях эта мерка равна семи-девяти дюймам (примерно 18-23 сантиметра).

Тренд появился в TikTok посте публикации одной из юзерш с никнеймом @GabrielleKraus. В видео сназванием «Вещи, в которых мой парень мог бы классно выглядеть» девушка рассказывает об укороченных шортах. Ее пост стал вирусным и набрал более 23 миллионов просмотров. Другие пользователи платформы поддержали автора и начали выкладывать ролики с аналогичными рассуждениями, запустив хэштег #5inchseam.

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Уточняется, что шорты такой длины стали одним из самым популярных запросов поисковика Google в июле 2020 года.

Ранее в августе знаменитости и обычные пользовательницы соцсетей начали массово носить мужские трусы-боксеры в качестве шорт и запустили новый флешмоб. Особенно востребованным стало белье австралийского бренда Highrack за 58 долларов (4285 рублей), выпущенное в разных цветах. Дизайнер марки Тесса Макгрегор (Tessa McGregor) вдохновилась на создание описанных шорт, когда носила боксеры своего молодого человека в качестве домашней одежды.