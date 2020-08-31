Знаменитости полюбили выходить в свет в расстегнутых мини-шортах люксовой марки

Знаменитости и супермодели полюбили появляться на публике в шортах люксового бренда Alexander Wang. Об этом сообщает Page Six.

Речи идет о джинсовых мини-шортах на высокой талии модели Bite Flip, цена которых составляет 245 долларов (17,5 тысячи рублей). По задумке дизайнеров, верхняя часть шорт должна оставаться расстегнутой и выворачиваться наружу при ношении.

Журналисты обратили внимание, что в описанной вещи вышла в свет британская певица Дуа Липа во время празднования своего 25-летия. Девушка надела ее в комбинации с кислотно-зеленым блейзером Jacquemus стоимостью 895 долларов (64 тысячи рублей). Отмечается, что в таком виде ее уже несколько раз замечали на улицах Лос-Анджелеса.

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В точно таких же шортах папарацци засняли жену канадского певца Джастина Бибера, супермодель Хейли Болдуин. Свой наряд знаменитость дополнила вязаным кроп-топом Jacquemus за 1310 долларов (93 тысячи рублей) и кожаными ботинками люксовой марки Bottega Veneta за 1150 долларов (82 тысячи рублей).

В числе поклонниц Bite Flip также оказались американская модель Джиджи Хадид и актриса Белла Торн.

В августе укороченные шорты стали новым модным трендом у мужчин. Речь идет о шортах, длина внутреннего шва (расстояние от начала ширинки до края штанин — прим. «Ленты.ру») которых составляет 5,5 дюйма (около 14 сантиметров). Отмечается, что на стандартных моделях эта мерка равна семи-девяти дюймам (примерно 18-23 сантиметра). Вещь оказалась одним из самых популярных запросов поисковика Google в июле 2020 года.