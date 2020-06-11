Популярные в нулевых мини-шорты стали трендом у знаменитостей

Короткие джинсовые шорты, популярные в начале века, стали трендом у знаменитостей летом 2020 года. На размещенные в социальных сетях фото обратили внимание журналисты The Sun.

Например, в подобных мини-шортах, одетых поверх купальника красного цвета, появилась на улице британская модель Даниэль Ллойд. Участница популярного телешоу Love Island Эмбер Гилл также разместила в своих соцсетях фотографию в коротких шортах из денима. В свою очередь телезвезда Сэм Файерс попозировала в модели светло-голубого оттенка с завышенной талией в сочетании с белым кроп-топом.

The most clothes I’ve worn all holiday🤩 All @misspap😍 & my code is back to AMBERG and there is still 50% off my edit 💗 Фото опубликовано @amberrosegill

Помимо ультракоротких моделей из нулевых звезды выбирают и удлиненные варианты. Так, участницу шоу «Семейство Кардашьян» и супермодель Кендалл Дженнер сняли в бермудах черного цвета, полупрозрачной рубашке и туфлях на каблуках. Модель Джиджи Хадид также отдала предпочтение джинсовым шортам длиною чуть выше колена.

Согласно отчету компании Lyst, отслеживающей потребительское поведение в сфере моды, количество поисковых запросов на шорты из денима как у супермоделей Дженнер и Хадид, выросли на 40 процентов за последние месяцы.

В мае популярные в нулевых годах джинсы вновь стали модным трендом благодаря американской актрисе и модели Лили-Роуз Депп. Папарацци запечатлели 20-летнюю знаменитость на улицах Парижа в широких спущенных на бедра джинсах марки American Vintage с низкой посадкой и объемными карманами по бокам.

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