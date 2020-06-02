Названа самая культовая модная вещь всех времен

Британские эксперты назвали мини-юбку самой культовой модной вещью всех времен. Об этом сообщается в исследовании компании Samsung, пишет Daily Star.

Проведенные опросы показали, что некоторые из самых запоминающихся модных трендов до сих пор считаются основными предметами женского гардероба. Например, в число таких вещей вошли мини-юбка, маленькое черное платье, джинсовая куртка, туфли на платформе, расклешенные брюки и кожаная байкерская куртка. При этом именно короткие юбки одержали первенство по частоте полученных ответов.

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Также респондентами были упомянуты футболки с принтом в стиле тай-дай, которые стали популярными в 60-х годах, платья с отделкой из бисера в стиле 1920-х годов и спортивные олимпийки из 1980-х. Кроме того, каждый четвертый опрошенный назвал узкие джинсы неотъемлемой частью своего повседневного стиля.

Результаты исследования показали, что некоторые культовые предметы одежды хранятся в гардеробах британок от 12 до 20 лет. Так, по мнению большинства респондентов, сегодняшняя мода в основном состоит из старых трендов.

В мае популярные в нулевых годах джинсы вновь стали модным трендом благодаря американской актрисе и модели Лили-Роуз Депп. Так, папарацци запечатлели 20-летнюю знаменитость на улицах Парижа в широких спущенных на бедра джинсах марки American Vintage с низкой посадкой и объемными карманами по бокам.

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