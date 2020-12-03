Кинокритик Долин раскрыл в интервью Дудю причину ухода из «Вечернего Урганта»

Кинокритик Антон Долин раскрыл причину ухода из шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Он рассказал об этом в интервью российскому журналисту Юрию Дудю, запись которого опубликована на YouTube-канале «вДудь».

По словам Долина, его убрали из программы из-за рецензии на фильм «Союз спасения», созданный при участии «Первого канала».

Свое увольнение кинокритик назвал «отложенной казнью». По его словам, официально генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст не называл причиной его увольнения рецензию. Эрнст заявил, что Долин «не любит правительство и власть» и что он «человек, чуждый ценностям «Первого канала».

«Ряд людей с полной уверенностью мне сказали, что причиной того, что Константин Эрнст больше не захотел терпеть меня на "Первом канале", было то, что за полгода до моего ухода с этого "Первого канала" — недобровольного ухода — я опубликовал <...> статью про фильм "Союз спасения"», — объяснил Долин.

О том, что кинокритика Антона Долина убрали из шоу «Вечерний Ургант», он сам сообщил 21 сентября. «Решение об этом принято не мной и не создателями программы, об остальном спрашивайте не меня», — отмечал кинокритик.

В апреле 2019 года Долин объявил об уходе с радиостанций «Маяк» и «Вести FM», которые входят в холдинг ВГТРК. Свое решение критик объяснил выходом репортажа о его семье на телеканале «Россия 24», который также входит в госхолдинг. По его словам, сюжет был лживым и гнусным.

44-летний Антон Долин — главный редактор журнала «Искусство кино». Он также публикуется в «Медузе» и ведет эфиры на «Серебряном дожде».