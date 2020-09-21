Из «Вечернего Урганта» убрали кинокритика Долина против воли создателей шоу

Кинокритика Антона Долина убрали из шоу «Вечерний Ургант». Об этом он сообщил в Facebook. По словам обозревателя, он не планировал уходить, а решение приняли против воли создателей передачи.

«Решение об этом принято не мной и не создателями программы, об остальном спрашивайте не меня», — отметил кинокритик. Он подчеркнул, что не принимает участия в новом сезоне «Вечернего Урганта».

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Долин пояснил, что восемь с половиной лет назад решил участвовать в шоу на Первом канале не ради известности и денег, но признал, что проект помог ему. «Не буду лукавить — "Вечерний Ургант" изменил мою жизнь, превратив в подобие поп-звезды среди кинокритиков», — заметил кинообозреватель.

По словам критика, работать в шоу он решил для того, чтобы еженедельно рассказывать гигантской и по преимуществу очень молодой аудитории о фильмах, которые она вряд ли бы посмотрела без упоминания о картине на федеральном канале.

Он поблагодарил всех сотрудников «Вечернего Урганта», от ведущего до операторов и гримеров, назвав проект «островком свободы» на федеральном телевидении. Долин также признался, что ни одной своей рубрики за эти годы целиком ни разу так и не посмотрел.

Ранее Антон Долин объявил об уходе с радиостанций «Маяк» и «Вести FM», которые входят в холдинг ВГТРК. Свое решение критик объяснил выходом репортажа о его семье на телеканале «Россия 24», который также входит в госхолдинг. По его словам, сюжет был лживым и гнусным.

44-летний Антон Долин — главный редактор журнала «Искусство кино». Он также публикуется в «Медузе» и ведет эфиры на «Серебряном дожде».