Иван Ургант примерил платье Надежды Бабкиной и потанцевал

Телеведущий Иван Ургант и певица Надежда Бабкина поучаствовали во флешмобе Flip The Switch Challenge. Его суть заключается в том, что участники, танцуя под песню рэпера Дрейка, отключают свет и меняются одеждой. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте программы «Вечерний Ургант».

В начале видео Ургант и Бабкина танцевали в своей обычной одежде, однако во второй части ролика ведущий примерил платье и серьги певицы, а она — его костюм: брюки, рубашку, галстук и пиджак.

#FlipTheSwitchChallenge 🔥 @ngbabkina и @urgantcom меняются одеждой! #fliptheswitch #вечернийургант #надеждабабкина #ургант #urgantshow #челлендж #первыйканал Фото опубликовано @vecherniy_urgant

Многих пользователей ролик привел в восторг. «Иван, ну как можно быть таким крутым в одежде Бабкиной?» — написала в комментариях uliaoreshek. «Это лучшее, что я здесь видел», — отметил mick_lisov. Многие назвали видео шедевром и поблагодарили Урганта за хорошее настроение, которое возникло у них после просмотра.

15 марта сообщалось, что из-за распространения коронавируса команда шоу «Вечерний Ургант» приняла решение снимать выпуски без зрителей в студии. Подобным мерам последовали и другие передачи Первого канала.

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