Учительница русского языка указала Малахову на ошибки

Учительница русского языка Татьяна Гартман указала телеведущему Андрею Малахову на ошибки. Разбор речи ведущего «Прямого эфира» опубликован на YouTube-канале «Училка vs ТВ».

По словам Гартман, ранее Малахов нередко попадал в ее выпуски, однако в последнее время он стал «немного грамотнее» и начал «больше следить за своей речью». Несмотря на это, учительница перечислила несколько допущенных ведущим ошибок.

В частности, Малахов сказал «афёра» вместо «афера», и вслед за ним ошибку повторили гости программы. Гартман подчеркнула, что в этом слове нужно использовать букву Е. Кроме того, ведущий сказал «одела платье» вместо «надела» и неправильно поставил ударение в слове «облегчить» — оно должно стоять за корнем. Гартман также напомнила, что правильно говорить не «со скольки», а «со скольких» с ударением на О: «Перемещаем ударение на первый слог и добавляем в окончание Х».

Учительница также отметила несколько слов, которые Малахов произносит правильно, хотя они и вызывают у многих затруднение. В этот список она включила слово «диспансер» с ударением на Е и форму «духовником» с ударением на последнем слоге.

В октябре Гартман стала гостьей программы «Вечерний Ургант». Отвечая на вопрос ведущего Ивана Урганта о том, какие отклики она получает на свои видео, преподаватель отметила, что Максим Галкин поблагодарил ее за разбор, а Юрий Дудь пообещал исправиться.