Уличающая знаменитостей в безграмотности «училка» пришла к Урганту и объяснилась

Учительница русского языка и автор YouTube-канала «Училка vs ТВ» Татьяна Гартман пришла на программу «Вечерний Ургант» и объяснилась. Фрагмент с ее участием ведущий Иван Ургант в шутку назвал новой рубрикой под названием «Мы русские, с нами Татьяна Гартман». Выпуск опубликован на YouTube.

Отвечая на вопрос о том, какие она получает отклики на свои видео, Гартман сказала, что «самый шикарный отклик» — это то, что ее пригласили на программу. Учительница добавила, что Максим Галкин поблагодарил ее за разбор ошибок, а Юрий Дудь пообещал, что будет исправляться.

«Я замечаю ошибки, я почему-то не могу их не замечать. Я разговариваю с телевизором, я поправляю его, вас в нем», — объяснила Гартман Урганту. Она также подчеркнула, что понимает, что «дома телевизору не объяснишь». «Спасибо огромное, что вы рассказали огромному количеству людей в нашей стране, что это не двусторонняя связь. Друзья, мы вас не слышим!» — пошутил в ответ Ургант.

В августе Гартман уличила Урганта в том, что он регулярно делает ошибки в речи, а также разобрала несколько фрагментов шоу «Вечерний Ургант». Она рассказала, что первый выпуск на ее канале был посвящен этому ведущему. «Иван Ургант тогда сказал "обоих" вместо "обеих", и с тех пор почти ничего не изменилось, Иван продолжает регулярно ошибаться», — подчеркнула учительница.