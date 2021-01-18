Пьяный мужчина делал ремонт в чужой квартире и сжег ее

Житель Подмосковья делал ремонт в чужой квартире и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег строительный мусор в помещении, что привело к пожару. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел в районе Выхино-Жулебино в доме по улице Генерала Кузнецова. Когда пожарные приехали на вызов, то обнаружили на балконе квартиры 33-летнего пьяного рабочего. Как выяснилось впоследствии, его нанял делать ремонт хозяин жилья. Мужчина сначала выбрасывал чужие вещи из окна, а затем поджег строительный мусор и вышел на балкон.

По словам виновника происшествия, он ничего не помнит о случившемся. Тем временем хозяин квартиры написал на рабочего заявление в полицию — ущерб от пожара превысил один миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В ведомстве добавили, что в отношении поджигателя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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