Россиянин ради забавы спалил дом соседа

Житель Карелии ради забавы сжег соседский дом. Владелец проживал в другом месте, но планировал пользоваться дачей. Об этом сообщается на сайте республиканского МВД.

Пожар, уничтоживший частный жилой дом, произошел в одном из поселков Беломорского района. Полицейские выяснили, что дача принадлежала 33-летнему россиянину, постоянно проживающему за пределами поселка. При этом мужчина не собирался продавать дом — хотел пользоваться им и участком в будущем.

Правоохранительные органы оперативно установили, что причиной возгорания стал поджог, и нашли подозреваемого — 28-летнего местного жителя. Мужчина признался, что в день пожара употреблял алкоголь в компании приятелей неподалеку от заброшенного дома. Ради забавы он выбил дверь, проник в жилище и подпалил старые газеты. В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело. Причиненный им ущерб оценивается в 76 тысяч рублей.

Весной 2020-го сообщалось о жительнице Торжокского района Тверской области, которая лишилась частного дома после ссоры с рабочим. Мужчина спалил коттедж, чтобы отомстить нанимательнице: 32-летняя россиянка не до конца рассчиталась с подозреваемым за строительные работы, из-за чего и возник конфликт.

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