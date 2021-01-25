В России захотели ограничить время ремонта в жилых домах до трех дней в неделю

Общественная палата (ОП) России захотела ограничить время ремонта в жилых домах до трех дней в неделю (например, понедельник, среда и пятница), однако не распространять норму на новостройки. Соответствующее письмо направлено главе Минстроя Иреку Файзуллину, передают «Известия».

Авторы инициативы считают, что длительный сильный шум мешает работать россиянам на удаленке и негативно сказывается на здоровье. Идею поддержали эксперты общественного совета при Минстрое и в Госдуме, а также в «Деловой России».

Предполагается, что в указанные дни будет также сохраняться «тихий час». Исключение предлагается распространить на новые дома (до 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию). Член комитета по строительству «Деловой России», генеральный директор ГК Smart Engineers Хусейн Плиев заявил, что поддерживает инициативу. Он объяснил, что не все работы являются шумными, а только не более 10–15 процентов.

Эксперт в сфере строительно-технической экспертизы Судебно-экспертной палаты России Антон Хайбрашев напомнил, что в числе шумных — работы с перфоратором, болгаркой и резка плитки. По его словам, если грамотно спланировать ремонт, такие работы можно распределить на разрешенные дни.

Сейчас шумные ремонтные работы разрешены не более восьми часов в сутки, кроме воскресенья и праздников. Также предусмотрен двухчасовой перерыв днем, время регулируют региональные власти. Например, в Москве шумные работы разрешено проводить с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00.

Ранее сообщалось, что с января 2021 года для владельцев частных домов в России вступают в силу новые запреты, нацеленные на обеспечение пожарной безопасности. Так, проживающим в индивидуальных домах запрещено разводить огонь, в том числе для сжигания мусора и листьев. Также нельзя устраивать свалки горючих отходов в местах общего пользования, прилегающих к жилым домам. В том числе устанавливается запрет разводить костры для приготовления пищи.