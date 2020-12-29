Жителям российской многоэтажки велели освободить дом из-за ремонта

Жителям многоэтажки в Екатеринбурге, которая является памятником конструктивизма, велели покинуть квартиры за пять дней. Освободить дом потребовалось для проведения ремонта по решению суда. Об этом пишет E1.RU.

Летом 2019 года дом №9 по улице Вайнера сильно пострадал из-за пожара. Одна из собственниц подала в суд, и тот обязал управляющую компанию восстановить перекрытия и слой штукатурки. Поэтому УК решила кардинально разобраться с ситуацией. Она уведомила жильцов, что если те не передадут ключи и не съедут, то их привлекут к административной ответственности за воспрепятствованию решению суда.

Люди возмутились подобным решением. По словам россиян, многим их них больше некуда идти, особенно учитывая тот факт, что УК ничего не согласовала с департаментом архитектуры. «Замена перекрытий как минимум не делается зимой, чтобы не заморозить систему отопления и чтобы конструкции не обрушились», — добавила одна из жительниц дома Елена.

В администрации города заявили, что не имеют отношения к данной ситуации, поскольку к ним пока что никто не обращался, заявлений с жалобами не поступало. Получить комментарий управляющей компании на момент публикации не удалось.

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